Пока президент США Джо Байден у власти капитуляция Владимира Зеленского и его режима невозможна, считает украинский премьер-министр в правительстве Виктора Януковича Николай Азаров.

Напомним, отвечая на вопросы журналистов 19 декабря Зеленский признался, он опасается, что в случае прихода в американскую администрацию Дональда Трампа, американская политика в отношении Украины станет безразличной и более ориентированной на внутренние проблемы США.

Таким образом, по словам Азарова, Байден будет продолжать помогать Украине, ибо отказ от этого ударит по политическим перспективам американского президента.

«Перемирия на Украине не будет, пока Байден остается президентом. Он не даст Зеленскому закончить войну, потому что капитуляция зе-режима ударит по политическим перспективам Байдена. Поэтому он будет опекать и финансировать своих киевских марионеток, надеясь хоть на какие-то успехи ВСУ», - выразил мнение Азаров в своем аккаунте в соцсетях.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал примерные, по его мнению, сроки окончания проводимой ВС РФ спецоперации на Украине. Глава республики допустил, что военные действия могут вполне завершиться уже к началу лета 2024 года.