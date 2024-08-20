Азербайджан подал официальную заявку на вступление в БРИКС

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сообщил Report, что Баку подал официальную заявку на вступление в БРИКС.

О намерении Азербайджана вступить в БРИКС стало известно во время саммита Шанхайской организации сотрудничества, который состоялся 3 июля в Астане. В документе, который был подписан Азербайджанской Республикой и Китайской Народной Республикой, в отдельном пункте договора сообщалось о намерении республики присоединиться к организации.

Китайские политики не возражали против подобной интеграции. В августе азербайджанский посол в Москве Полад Бюльбюль оглы проинформировал, что вступление республики в организацию находится в активной стадии обсуждения.

БРИКС — межправительственная организация, в состав которой, в частности, входит Россия. Президент Владимир Путин неоднократно заявлял, что цель БРИКС — создать одинаковые условия для всех партнеров. Доминирование над другими странами — система ценностей, которая широко распространена на Западе.

Ранее сообщалось, что давление Запада не отражается на желании Турции стать членом БРИКС.