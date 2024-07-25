По мнению обозревателя Харьянто Мартаха, Турция активно поддерживает идею многополярного мира и стремится к большей независимости от западных стран и США.

Эксперт отмечает, что эта страна-член НАТО проявляет значительный интерес к вступлению в группу БРИКС.

Аналитик в статье для InfoBRICS подчеркивает, что Турция сталкивается с серьезным давлением со стороны западных партнеров, что может затруднить ее вступление в БРИКС. Однако частые попытки шантажа санкциями и другими мерами воздействия могут подтолкнуть президента Эрдогана к выбору в пользу большей независимости и сближения со странами БРИКС.

Мартаха считает, что стремление Турции к многополярному миру отражает ее желание видеть более равномерное распределение сил между различными странами и регионами. Это стремление может стать ключевым фактором в определении будущего внешнеполитического курса страны.

Ранее сообщалось о том, что Италия не хочет отправлять военных инструкторов на Украину.