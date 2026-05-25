Миф о гипотензивном эффекте каркаде: что на самом деле происходит с давлением

Многие любители чая из гибискуса (каркаде) задаются вопросом: можно ли пить этот напиток ежедневно тем, кто страдает от повышенного давления? С точки зрения медицины, прямого запрета на ежедневное употребление нет — при условии, что у человека отсутствуют индивидуальные противопоказания, сообщили Здоровье Mail.

По информации издания, к таким ограничениям относятся гастрит с повышенной кислотностью, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, наличие камней в желчном пузыре, а также аллергическая реакция на сам напиток.

Однако, как предупреждают специалисты, рассчитывать на устойчивое гипотензивное действие только от одного чая не стоит — эффект, если и наступит, будет скорее дополнительным, а не основным.

«Каркаде — вкусный и безопасный напиток, который можно пить для удовольствия. Однако, его возможное влияние на давление изучено недостаточно, а имеющиеся данные противоречивы и получены в основном в результате экспериментов на животных или с применением высоких концентраций экстрактов», — говорится в статье Здоровье Mail.

По мнению экспертов, значимого снижения артериального давления в ответ на одну выпитую чашку, скорее всего, не произойдет. Даже в научных исследованиях, где использовались высококонцентрированные экстракты растения, заметные изменения фиксировались не ранее чем через несколько недель регулярного приема. Каркаде категорически не подходит в качестве средства скорой помощи при гипертоническом кризе.

«У науки нет убедительных доказательств того, что каркаде понижает или повышает давление в зависимости от температуры. Ключевую роль потенциально могут играть биологически активные вещества (антоцианы, флавоноиды, органические кислоты), а не то, нагрели вы воду до 90 °C или остудили чай до комнатной температуры», — отмечено в статье.

