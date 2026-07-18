Конец свободной продажи: Минтранс жестко ограничил правила проезда для сопровождающих

Запрет на выезд детей по свидетельству о рождении: С 20 января 2026 года дети младше 14 лет не могут пересекать границу РФ (включая поездки в Беларусь, Казахстан, Киргизию, Абхазию и Южную Осетию) только по свидетельству о рождении. Теперь для международных поездок ребенку в обязательном порядке требуется собственный загранпаспорт. Исключение сделано только для возвращения детей, выехавших из страны до 20 января. Для внутрироссийских рейсов свидетельство о рождении по-прежнему действует.

Жесткие правила для инвалидных купе: С 1 сентября 2026 года сопровождающим лицам категорически запрещено занимать специализированное место в купе без самого пассажира с инвалидностью. Продажа таких мест будет строго контролироваться через государственные информационные системы. Другие категории пассажиров с инвалидностью смогут выкупить эти полки не ранее чем за 10 суток до отправления.