Конец свободной продажи: Минтранс жестко ограничил правила проезда для сопровождающих
РЖД запретят сопровождающим занимать спецместа без инвалидов с 1 сентября
С 2026 года в России вводятся новые требования к оформлению билетов и проезду в поездах дальнего следования. Корректировки, утвержденные приказом Минтранса РФ, касаются правил выезда детей за границу, использования специализированных мест и системы оповещения пассажиров, пишет progorod58.
Ключевые нововведения и ограничения
- Запрет на выезд детей по свидетельству о рождении: С 20 января 2026 года дети младше 14 лет не могут пересекать границу РФ (включая поездки в Беларусь, Казахстан, Киргизию, Абхазию и Южную Осетию) только по свидетельству о рождении. Теперь для международных поездок ребенку в обязательном порядке требуется собственный загранпаспорт. Исключение сделано только для возвращения детей, выехавших из страны до 20 января. Для внутрироссийских рейсов свидетельство о рождении по-прежнему действует.
- Жесткие правила для инвалидных купе: С 1 сентября 2026 года сопровождающим лицам категорически запрещено занимать специализированное место в купе без самого пассажира с инвалидностью. Продажа таких мест будет строго контролироваться через государственные информационные системы. Другие категории пассажиров с инвалидностью смогут выкупить эти полки не ранее чем за 10 суток до отправления.
- Обязательное уведомление о задержках: С 1 сентября при покупке билета пассажирам предложат оставить контакты (телефон или email). Перевозчик будет обязан оперативно информировать людей об отмене поездов, задержках, изменении маршрута или замене состава.
Что осталось без изменений
Распространяемые слухи о запретах на разговоры или прием пищи в купе не соответствуют действительности. Также исключительно добровольной остается посадка по биометрии (там, где она внедрена), а для поездок по России по-прежнему можно использовать обычный паспорт и свидетельства о рождении детей.