Багажник вместо дома: стример из Балашихи шокирует интернет седьмые сутки подряд — антрополог объяснил причины успеха

Местный стример из Балашихи Марат уже седьмые сутки живет в багажнике собственного автомобиля. Чем же необычные эфиры привлекают интернет-общественность? Ответ на этот вопрос корреспонденту REGIONS помог найти антрополог и эксперт-психолог Лейонис Аанрис ван Хааске.

Как информирует «Москва 24», блогер ведет прямые включения в интернет. Аудитория таких трансляций, по имеющимся данным, стремительно увеличивается. Вместе с числом зрителей растет и общая сумма донатов — добровольных пожертвований, которые пользователи переводят стримеру.

«Изначально я хотел просидеть в багажнике сутки, но аудитория просит продолжения и готова его оплатить. Конечно, уже хочется выйти и жить в квартире. Бывает немного скучно, но пока не могу сказать, когда закончится мой эксперимент», — делится стример.

Эксперт Лейонис Аанрис ван Хааске высказал мнение, что добровольное заключение в тесном пространстве багажника можно назвать экстремальной формой человеческого поведения. А поскольку люди по своей природе существа социальные и эволюционно запрограммированы на наблюдение за окружающими, подобный контент автоматически приковывает к себе максимум внимания.

«Когда поведение изначально и целенаправленно настроено на демонстративность — это вызывает еще больший ажиотаж. Фактически, это просто нормальное стремление к наблюдению. Именно за счет наблюдения за окружающими люди формируют свои модели реакций и поведения», — рассказал эксперт.

Как пояснил психолог, механизм восприятия здесь работает по-разному в зависимости от характера контента. Когда люди видят перед глазами обыденные, привычные вещи, они получают подтверждение безопасности и правильности собственных ежедневных поступков. Но когда они сталкиваются с чем-то экстремальным и провокационным, в действие вступает совершенно иная модель.

«Через такой контент люди могут рассматривать свои собственные поведенческие паттерны, взгляды на границы допустимого и недопустимого, опасного и безопасного. Это своего рода терапевтическая практика», — подчеркнул Лейонис Аанрис ван Хааске.

Особую роль в этом эксперименте, по мнению ван Хааске, играют донаты. Они превращают обычного зрителя из пассивного наблюдателя в активного участника происходящего. Изначальный поступок стримера, как отмечает эксперт, можно в какой-то мере сравнить с практиками художников-авангардистов.

Однако именно денежные переводы от аудитории делают подписчиков соучастниками процесса и дают им иллюзию контроля над тем, что происходит в кадре, считает специалист. Именно это ощущение влияния, подчеркивает антрополог, и подогревает интерес к трансляциям, заставляя людей снова и снова возвращаться к экранам мониторов.

«Фактически это сложная психологическая игра, в которой каждая из сторон отыгрывает сразу несколько самостоятельных партий. И все это происходит публично и общедоступно. Возможно, именно публичность и общедоступность и становится здесь самым сложным моментом, так как делает то, что в определенной позиции можно считать нежелательным, открытым и доступным для всех», — рассказал Лейонис Аанрис ван Хааске.

