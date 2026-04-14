Пару часов работы, а результат на сезон: как в Подмосковье подготовить теплицу для высокой урожайности

Теплица — это сердце огорода. Именно там урожай созревает раньше, а растения чувствуют себя как в курортной зоне. Но чтобы получить богатые плоды, к новому сезону нужно подготовиться основательно. Корреспондент REGIONS узнал у опытного садовода Екатерины Рассадиной, как правильно провести все этапы — от уборки до первых посевов.

Первым делом — навести порядок. После прошлого сезона в теплице наверняка остались растительные остатки, сорняки, старые опоры и подвязки. Все это нужно выбросить без сожаления. Эксперт советует удалить ботву и корни, вынести инвентарь и ящики, а затем тщательно подмести и вымыть внутренние поверхности.

«Для дезинфекции используйте раствор марганцовки, медного купороса или специальные средства для теплиц. Это поможет уничтожить споры грибков и бактерии», — сказала она.

Следующий этап — ревизия каркаса. Зима могла ослабить конструкции. Нужно проверить прочность соединений и подтянуть болты, заменить треснувшие или сломанные элементы. Пленочные теплицы осматривают на разрывы. Стеклянные и поликарбонатные — на целостность покрытия. Любая щель сведет на нет все усилия.

Особого внимания требует почва. В теплице она истощается быстрее, чем на открытых грядках. Садовод рекомендует снять верхний слой (5-10 сантиметров) и заменить его свежей плодородной землей или компостом. Затем внести органику и минеральные удобрения: перегной, торф, золу, суперфосфат. Для улучшения структуры почвы можно добавить песок или вермикулит. Эксперт по выращиванию рекомендует проливать грядки раствором биопрепаратов для восстановления микрофлоры.

Система полива тоже требует проверки. Трубы, капельные ленты и распылители могли засориться за зиму. Их нужно промыть, устранить протечки. Если используются бочки для воды, их очищают от налета и мусора.

И только после всех этих работ можно приступать к самому приятному — организации грядок и посевам.

«Разметьте грядки, учитывая севооборот. Важно помнить, что нельзя сажать одни и те же культуры на одном месте несколько лет подряд. Можно заранее посеять холодостойкие культуры, например, редис, салат, шпинат, или подготовить рассаду для высадки», — заключила Рассадина.

Ранее агроном Суровцев рассказал подмосковным дачникам о способе посадки томатов в одну яму.