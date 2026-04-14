Редкий ручной станок для рельефной печати нашли среди мусора на КПО в Егорьевске

Фото: [ Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области МО ]

Редкий ручной станок для рельефной печати нашли среди мусора на КПО «Восток» в Егорьевске. Об этом сообщает Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Раритетный ручной станок для рельефного тиснения в деревянном корпусе стал новым экспонатом музея «Культурный слой», который работает при комплексе.

Как отметили в министерстве, бывший владелец станка использовал его для индивидуализации документов. Такие оттиски часто ставят на сертификатах, дипломах и других официальных бумагах.

Всего в коллекции музея «Культурный слой» более 2 тыс. экспонатов. Ознакомиться с экспозицией можно лично и онлайн.

