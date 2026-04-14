Фурор в гримерной: новая фотосессия 75-летней Ирины Алферовой восхитила поклонников

Она никогда не боялась камеры. Даже спустя десятилетия после первых проб. Ирина Алферова — женщина, чья красота стала символом целой эпохи, — вновь доказала: возраст всего лишь число. На днях фотограф Елена Галицына опубликовала серию снимков 75-летней актрисы, и интернет взорвался комплиментами. Фотографии опубликовал журнал Super.

На кадрах Алферова — в гримерной. Сидит на диване, закинув ногу на ногу, в белом платье с открытыми плечами. Никакого пафоса, только естественность, мудрый взгляд и та самая королевская осанка, которой можно только позавидовать. Снимки получились камерными, почти домашними — и от этого еще более пронзительными.

В этом году Ирина Ивановна отметила 75-летний юбилей. Ее дочь — Ксения Алферова, публично поздравила маму теплыми словами. Ксения пошла по стопам матери — тоже связала жизнь с кино и театром. Но если творческие успехи в семье только радуют, то личная драма дочери, увы, не могла не коснуться и самой Ирины.

Напомним, недавно Ксения развелась с Егором Бероевым после 20 лет брака. Пара расставалась еще в 2023-м, но официально оформила развод позже. А вскоре Бероев женился на 21-летней балерине Анне Панкратовой. Сама Ирина Ивановна на публике эту тему не комментирует — держится с достоинством, как и всегда.

