Сосуды забиваются за месяц: названы самые холестериновые продукты

Холестерин необходим организму: он помогает работе надпочечников, участвует в синтезе половых гормонов и производстве желчи. Но высокий уровень этого соединения превращается из помощника во врага, повышая риски сердечно-сосудистых заболеваний. Специалист по здоровому питанию Центра общественного здоровья и медицинской профилактики ЯНАО Елена Буторина объяснила интернет-изданию «Ямал-Медиа» , какие продукты приводят к проблеме и как вернуть показатели в норму.

Главная опасность в том, что повышенный холестерин никак не выдает себя. Узнать о нем можно только по анализу крови. Тем временем соединение тихо откладывается на стенках сосудов, постепенно сужая их просвет. В финале — закупорка артерий, атеросклероз, инсульт или инфаркт.

«Как правило, холестерин повышен у людей, которые любят сдобную выпечку, жирные сорта мяса (баранина, свинина и так далее), молочные продукты, сыр с высокой жирностью, сливочное масло, фастфуд, переработанное мясо (колбасы, сардельки, сосиски и другие изделия)», — рассказала Буторина.

Борьба с высоким холестерином требует комплексного пересмотра образа жизни. В первую очередь необходимо исключить из рациона источники насыщенных жиров: жирные сорта мяса, кондитерские изделия, фастфуд и колбасы. Взамен эксперт рекомендует обогатить меню клетчаткой (овощами, фруктами и бобовыми), а также крупами, цельнозерновым хлебом и макаронами. Что касается белка, то приоритет стоит отдавать рыбе и птице.

Однако корректировки питания недостаточно. По словам Буториной, для эффективного снижения уровня «плохого» холестерина (ЛПНП) критически важно отказаться от вредных привычек и больше двигаться. Если же ситуация уже требует серьезного вмешательства, специалист подчеркивает необходимость строгого соблюдения медикаментозной терапии, назначенной врачом.

Ранее сообщалось, что врач рассказала про новые нормы давления в 2026 году: гипертонию теперь ставят чаще.