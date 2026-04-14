Объем экспорта консервированных огурцов из Подмосковья в 2025 году составил 3,7 тыс. тонн

Подмосковье стало лидером в стране по экспорту консервированных огурцов. Объем экспорта этой продукции в 2025 году составил 3,7 тыс. тонн, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Консервированные огурцы из Подмосковья поставляются более чем в 15 стран мира, в том числе Казахстан, Азербайджан, Болгарию, Грузию, Израиль, Китай, Монголию, ОАЭ, США.

В число основных экспортеров входят следующие компании: ООО «Смарт», ООО «Плодоимпорт», ООО «Марр Руссия», ООО «Восток-Запад».

