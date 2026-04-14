Летние кафе в Подмосковье начнут работу во второй половине апреля: в регионе внедряется новая система размещения

Во второй половине апреля Подмосковье традиционно наполнится атмосферой летнего отдыха — в регионе стартует сезон летних веранд. В этом году открытие пройдет на фоне важных перемен: область переходит на обновленную систему размещения летних кафе, которая призвана снизить административную нагрузку и создать долгосрочные условия для ведения бизнеса. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Раньше владельцам кафе и ресторанов приходилось ежегодно подавать заявки через региональный портал госуслуг, чтобы установить летнюю веранду на муниципальной или неразграниченной государственной земле. Эта рутинная процедура отнимала время и ресурсы, заставляя заново проходить весь цикл согласований каждый сезон. Теперь ситуация кардинально меняется: вместо ежегодных заявок вводится постоянная схема размещения объектов общественного питания. Чтобы включить новое летнее кафе в эту схему на бессрочной основе, достаточно один раз подать заявку на портале «МОй АПК».

Как пояснил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Двойных, особенно выгодные условия ждут заведения, расположенные на первых этажах зданий с отдельным входом и витринным фасадом. Если у них есть возможность задействовать прилегающую территорию, летние площадки включат в схемы размещения нестационарных торговых объектов на постоянной основе. При этом с предпринимателями будут заключать договоры сроком до 5 лет — такая стабильность позволит планировать развитие бизнеса на годы вперед и инвестировать в качество обслуживания гостей.

Важное преимущество новой системы — сохранение текущего количества доступных площадок. С учетом сезонных погодных условий фактический старт работы летних веранд ожидается во второй половине апреля.

Добавим, ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу предприятия по выпуску косметики в Солнечногорске.