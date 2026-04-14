«Не на ту напал»: Виктория Боня ответила Милонову, назвавшему ее «дубайской эскортницей»

Милонов в своем выступлении ошибся: Боня живет не в Дубае, а в Монако. Парламентарий заявил, что «нормальные люди в Монако не живут — это зашквар», и потребовал от блогера возвращаться на родину. В ответ Боня напомнила, что депутат уже не впервые клевещет на нее. По словам телеведущей, публичные оскорбления с использованием ярлыков «проститутки» и «эскортницы» в адрес известных женщин выходят за рамки допустимого — и с человеческой, и с профессиональной точки зрения.

Боня подчеркнула, что после подобных нападок нередко поступают сообщения о нервных срывах и даже госпитализациях женщин. Она назвала недопустимым такое поведение для человека, находящегося у власти, который обязан защищать граждан, а не травить их. Блогер заявила, что вопрос необходимо поднимать серьезно — вплоть до коллективного иска за клевету и унижение достоинства. По ее словам, речь идет уже не только о ней, а о систематическом неуважении ко всем женщинам. «Не на ту напал, дядя», — резюмировала Боня. Официальной реакции от Милонова на момент публикации не поступало.

Ранее Влад Череватый поддержал тяжелобольную Лерчек и раскритиковал хейтеров.

*Принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ