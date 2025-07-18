«Бахнуло бы нехило»: грузовик с посылками Wildberries загорелся во время движения

Грузовик «ГАЗель», который перевозил посылки Wildberries, загорелся во время движения в Пермском крае, сообщил properm.ru.

Очевидцы рассказали, что грузовик был оборудован газовыми баллонами. Согласно предварительной версии, они взорвались, что стало причиной возгорания. Очевидец отметил, что к месту инцидента подходило много людей. Горожане снимали происшествие на телефон. Людей просили отойти от автомобиля на безопасное место. Предположительно, опасность исходила от грузового отсека грузовика.

«Бахнуло бы нехило», — заключил собеседник портала.

Пресс-служба Wildberries&Russ подтвердила Properm.ru, что грузовик загорелся на дороге. В нем находились товары, которые покупатели вернули после посещения сортировочных центров. Грузовое авто принадлежало логистическому партнеру компании. В результате происшествия водитель не получил серьезных травм. Прохожие и очевидцы также не пострадали. Специалисты устанавливают причины ЧП.

В компании рассказали, что инцидент никак не отразится на сроках доставки товаров. Кроме возвратов, никаких других товаров грузовик не перевозил. На место происшествия оперативно прибыли пожарные. Им удалось потушить часть товара. Его вернут в сортировочный центр для ревизии.

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