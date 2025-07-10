В Пушкино прокуратура взяла на контроль установление обстоятельств пожара на крыше многоэтажки

Пушкинская городская прокуратура проконтролирует установление обстоятельств пожара, который произошел на крыше многоквартирного жилого дома на проспекте Московский утром в четверг, 10 июля. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, там во время работ по капитальному ремонту загорелись строительные материалы. Жителей дома эвакуировали, пожар удалось локализовать. Городская прокуратура организовала проверку деятельности подрядной организации, допустившей нарушение техники безопасности.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье снизилось число преступлений. По итогам шести месяцев 2025 года в регионе было зарегистрировано 35,85 тыс. преступлений (-0,8%).