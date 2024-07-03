Баянист Войтенко предложил включать патриотические песни на школьных переменах

Заслуженный артист России, создатель группы «Баян Микс» и музыкант Сергей Войтенко считает целесообразным во время самой большой школьной перемены включать патриотические песни, пишет интернет-издание «Абзац» .

Спикер напомнил, что длительность самой длинной школьной перемены составляет 30 минут. В это время было бы правильным включать ребятам патриотические песни. Жанр может быть любым, например, композиции советской эпохи или песни из детского репертуара.

Музыкант Сергей Войтенко не исключает, что некоторые термины будут неясны современным детям. Так, в советских песнях часто упоминают о пионерах. Но это не значит, что ребят не стоит знакомить с репертуаром прошлых лет. Напротив, пусть дети проявляют интерес и расширяют кругозор. Объяснить российским детям, кто такие пионеры, достаточно легко. Ведь многие российские школьники вступили в ряды «Юнармии» и в «Движении первых», поэтому достаточно провести параллель.

«Давайте мы встретимся с Министерством образования, Министерством культуры, Министерством просвещения, выберем какой-то реестр песен, которые будут правильно воздействовать на подрастающее поколение, и пусть они звучат», — сказал Сергей Войтенко.

Спикер понимает, что современные дети проводят много времени в гаджетах, но даже звучащие на фоновом плане песни все равно будут запоминаться и оставаться в подсознании.

Ранее депутат Государственной Думы РФ Сергей Колунов рассказал корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня», как можно награждать современных школьников за хорошую учебу.