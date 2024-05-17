Пятерки – это выгодно: в Госдуме нашли способ поощрять отличников

Депутат Государственной Думы РФ Сергей Колунов предложил по-новому награждать школьников за хорошую учебу. Он подчеркнул, что детям нужна мотивация, причем лучше выбирать не наказания, а поощрения.

Прекрасный вариант для этого – скидки в школьных буфетах, уверен парламентарий.

«Изо дня в день слышу о том, что коллеги предлагают штрафовать школьников, наказывать их и так далее. Но зачем наказывать детей? Давайте мотивировать и поощрять», — рассказал депутат в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Начать, по его мнению, можно со своеобразных льгот для тех, кто отлично учится.

«Необходимо давать каждому отличнику скидку на продукцию школьных буфетов. Многие ребята каждую перемену ходят в буфет, что-то покупают. А тут за отличные оценки будет скидка. Еще один повод, чтобы подтянуться в плане оценок! Механизм и размер скидки продумаем дополнительно», — предложил Колунов.

Ранее в Госдуме предлагали еще один законопроект, нацеленный в том числе на школьников. Детям до 18 лет могут запретить продажу энергетиков.