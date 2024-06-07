В пятницу, 7 июня, президент США Джо Байден встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским в парижском отеле InterContinental Paris Le Grand Hotel. Телеканал CNN транслировал встречу лидеров, в ходе которой Байден заявил о выделении нового пакета помощи Киеву на 225 миллионов долларов.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан ранее информировал, что Белый дом намерен согласовать выделение денег Украине. Джо Байден заявил, что Киев должен использовать часть деньги для восстановления электрической сети.

Согласовать выделение денег снова было непросто. В Белом доме прошло ряд дискуссий. Джо Байден извинился перед Владимиром Зеленским за столь долгое ожидание.

«Я приношу извинения за недели, когда не было понятно, будут ли выделены средства, поскольку мы столкнулись с проблемами при принятии этого законопроекта», — отметил президент США.

Американский президент заявил, что США будут по-прежнему оказывать любую поддержку Украине. Он пожелал Киеву победы.

Напомним, Россия заявила, что не считает Владимира Зеленским президентом Украины. В мае должны были состояться выборы, но Зеленский проигнорировал данное требование. Он заявил, что многие граждане покинули территорию Украины, а в некоторых регионах идут активные военные действия. Кремль также неоднократно заявлял, что передача денег и вооружения Украине лишь продлит конфликт и увеличит из-за агрессии ВСУ число погибших граждан, но не изменит финал СВО.

Ранее мы сообщали, что Москва запросила заседание СБ ООН из-за разрешения ВСУ наносить удары по РФ.