Москва запросила заседание СБ ООН из-за разрешения ВСУ наносить удары по РФ

Россия запросила заседание Совета Безопасности (СБ) ООН из-за разрешения ВСУ со стороны западных стран наносить удары по территории РФ. Об этом представительство российского государства сообщило в мессенджере.

Отмечается, что организацию заседания Москва запросила на пятницу, 14 июня.

Ранее немецкое издание Bild сообщило, что канцлер Германии Олаф Шольц официально разрешил наносить удары украинской армии оружием, поставленным Берлином, по территории РФ.

В конце мая американская газета The New York Times (NYT), ссылаясь на свои источники, сообщила, что президент США Джо Байден одобрил нанесение ударов по российской территории переданным ВСУ оружием.

Украинская армия регулярно обстреливает территорию РФ, используя западное оружие. Кроме того, ВСУ предпринимают попытки атаковать вглубь России. Министерство обороны России регулярно сообщает о сбитых в небе над Крымом и Белгородской областью объектах, таких, например, как ракеты ATACMS американского производства.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что цели для ударов по России выбирают не солдаты ВСУ, а те, кто передает им оружие.