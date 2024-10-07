Байкеры Кемерова устроили яркое шоу в честь закрытия мотосезона

Передвигаться по дорогам на мотоциклах в осенний период времени опасно. Из-за изменения температурного режима асфальт становится более скользким. Кузбасские байкеры каждый год масштабно и зрелищно празднуют закрытие сезона. Рев мотоциклов был слышен по всему Кемерову.

Байкеры собрались у озера Красное и колонной с развивающими флагами проехали до Московской площади. Затем началось настоящее шоу, потому что брутальные горожане в рамках соревнований решили продемонстрировать свои навыки.

Байкеры лавировали между препятствиями, мотоциклы летели с досок в воздух, участники мероприятия перетаскивали стопки шин. Без высокой спортивной подготовки справиться с выполнением заданий было бы невозможно. Однако участниками стали не только бравые парни, но и хрупкие девушки. Байкерши также проходили полосу препятствий. Фотокорр Сибдепо Дмитрий Верфель запечатлел каждый яркий момент шоу.

Ранее сообщалось, что байкерши в бикини устроили фотосессию и заезд в Кемерове.