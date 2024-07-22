Байкерши в бикини устроили фотосессию и заезд в Кемерове

Байкерши, а также возлюбленные кемеровских байкеров, в воскресенье, 21 июля, приняли участие в конкурсе «Бикиниврум», сообщает sibdepo.ru .

Конкурс проходил в рамках нескольких этапов. Сначала девушкам предложили позировать возле мотоциклов в купальниках. Снимки получились дерзкими и откровенными. Затем девушки, оставаясь в одних купальниках, проехались по центру города. Большинство участниц конкурса заняли место пассажира. Однако несколько девушек управляли байкером самостоятельно. Реакция горожан на обнаженных девушек была неоднозначной.

Организаторы конкурса акцентировали особенное внимание на соблюдении правил дорожного движения. Без шлема стартовать запрещали. Колонна байков вернулась на исходную точку конкурса. Были определены победители. Ими стали те девушки, кто набрал в соцсетях большее количество лайков и комментариев. Победительницы получили сертификаты и памятные призы. Атмосфера на мероприятии была праздничная.

«Открытых и беззащитных девушек в купальниках парни на байках старались максимально сберечь», — сообщает sibdepo.ru.

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