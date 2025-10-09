Балансировка и диагностика: какие работы нужно успеть сделать автовладельцам до наступления холодов

Сотрудник одной из ростовских шиномонтажных мастерских Александр Ковалев посоветовал российским автомобилистам начинать подготовку машин к зиме не позже середины октября, сообщила rostovgazeta.ru.

По мнению эксперта, подготовку необходимо начать с замены летних шин на зимние. Обязательное условие — балансировка. Специалист рекомендует также провести диагностику тормозной системы и системы охлаждения.

«Также стоит проверить аккумулятор, уровень и качество моторного масла, залить незамерзающую жидкость для стеклоомывателя», — пояснил RostovGazeta сотрудник одной из ростовских шиномонтажных мастерских Александр Ковалев.

Александр Ковалев отметил, что сумма, которую предстоит выделить для подготовки автомобиля к зиме, зависит от марки машины. Собственникам бюджетных легковых автомобилей комплекс базовых работ обходится в 15–18 тыс. руб., кроссоверов — 25–30 тыс. руб., бизнес-класса и внедорожников — до 45 тыс. руб.

По мнению эксперта, дороже всего обходится покупка зимней резины. Средняя стоимость комплекта достигает 25–30 тыс. руб. Александр Ковалев предупредил, что экономить на машине не стоит. Во-первых, незначительные изъяны могут привести к поломке с последующим дорогостоящим ремонтом. Во-вторых, в зимний период увеличивается риск возникновения аварийных ситуаций на дорогах, что может привести к ДТП.

Ранее автоюрист Славнов рассказал, почему за непристойные наклейки на авто будет штраф.