Ветеринар объяснила, почему собаки и кошки «ревнуют» хозяев

Питомцы не знают ревности в человеческом смысле, но остро реагируют на перераспределение ресурсов: внимания, еды, территории. Как распознать такое поведение и что делать, «Газете.Ru» рассказала ветврач и эксперт SUPERPET Елена Фроленко.

Собаки. Воспринимают нового члена семьи как нарушение иерархии и границ. Могут отталкивать «конкурента», вклиниваться между вами, проявлять агрессию. Нередки вялость, отказ от еды, уединение, порча вещей и лужи на полу.

Кошки. Видят во втором питомце захватчика территории. Шипят, замахиваются лапой, нападают. Оставляют метки на вещах и кровати, игнорируют еду, вылизываются до залысин. Возможны игнорирование хозяина или навязчивое требование внимания.

«Питомцы испытывают сильный стресс, тревогу, чувствуют неопределенность. Такое поведение – попытка вернуть контроль над ситуацией и ресурсами, которые они считают своими. Наказание здесь не только бесполезно, но и опасно: оно усилит тревогу и может разрушить доверие к вам», – предупредила Елена Фроленко.

Как облегчить адаптацию:

Сохраняйте режим первого питомца (прогулки, игры в привычное время).

Уделяйте обоим животным одинаково внимания + лично 10–15 минут в день.

Разные миски, места для сна и укрытия.

Не заставляйте общаться – хвалите, когда сами находят общий язык.

«Если же ревность затянулась на несколько месяцев, питомец отказывается от еды, проявляет агрессию, опасную для жизни другого животного или для вас, если появились признаки самоповреждения — обращайтесь к зоопсихологу или ветеринарному врачу», – заключила Фроленко.

