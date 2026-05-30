«Ночь в огне и дыму». В порту Таганрога горят танкер и топливные резервуары, атакованы четыре района области

В результате удара беспилотного летательного аппарата на территории портовой зоны Таганрога произошло возгорание танкера, резервуара с горючим, а также административного строения. Об этом сообщил глава Ростовской области Юрий Слюсарь.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Информация уточняется», — написал Слюсарь в «Максе».

Дополнительно сообщается, что из-за падения БПЛА на частный жилой дом в Таганроге пострадали два человека. Как отметил руководитель региона, минувшей ночью в ходе отражения атаки беспилотников на Ростовскую область дроны были ликвидированы в Таганроге, Чертковском, Матвеево-Курганском и Неклиновском районах.

Ранее сообщалось о том, что выезд из Ярославля в Москву перекрыли из-за атаки БПЛА.