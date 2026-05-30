В Госдуме предложили платить бабушкам и дедушкам до 45 тысяч рублей за уход за внуками

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов сообщил о намерении расширить действие своей инициативы, известной как «родительская зарплата». Как сообщает ТАСС , обновлённый законопроект планируется повторно направить на рассмотрение в Государственную думу. Теперь предлагается распространить выплаты не только на родителей, но также на бабушек и дедушек.

Миронов пояснил, что данная идея базируется на успешном региональном опыте Кировской области, где уже действует подобная практика. Там ежемесячные перечисления для пожилых людей, оформивших отпуск по уходу за внуками, достигают 45 тысяч рублей.

Парламентарий подчеркнул, что такая мера способна решить сразу две задачи: поддержать материально пенсионеров и освободить время для молодых матерей, желающих продолжать работать или учиться. Он охарактеризовал эту инициативу как действенный инструмент демографической политики и заявил, что подобный механизм необходимо внедрить на федеральном уровне, то есть по всей стране.

Особое внимание Миронов уделил недостаткам текущей региональной программы. В Кировской области выплаты получают исключительно семьи, где родился первый ребенок. По убеждению депутата, в общефедеральном законе такого ограничительного условия быть не должно.

Он подчеркнул, что начислять средства следует на каждого ребёнка в семье. По словам политика, «с увеличением числа детей возрастает и потребность в помощи по уходу за ними, а также в дополнительной финансовой поддержке».

