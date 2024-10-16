В период, когда развал СССР уже близился, население узнавало о смерти глав при помощи трансляции балета «Лебединое озеро». Со временем балет стал символом распада СССР. Балерина Илзе Лиепа заявила, что либеры могут даже не надеяться на появление «Лебединого озера» в эфире современных телеканалов. Россия непременно выдержит все сложности и останется сильной и независимой страной.

«Поэтому сейчас как раз, мне кажется, самое время для того, чтобы и искусство, и балет в том числе заговорили об очень серьёзных русских вечных вещах. И я этого очень жду», — заявила артистка.

Артистка напомнила, что «Лебединое озеро», как и «Спящую красавицу» и «Щелкунчика», написал Петр Ильич Чайковский. О балете узнал весь мир. Это особенный вид искусства, который позволяет при помощи движений передавать глубокие эмоции.

«У нас есть такие корни, основы, просто нужно им сейчас помочь, их одухотворить, чтобы они заговорили», — отметила собеседница «Абзаца».

Ранее сообщалось, что политолог Еловский считает реакцию на «Лебединое озеро» во время Олимпийских игр как победу культуры.