Культура всегда имела и будет иметь власть над народами, которую нельзя запретить или не заметить. По словам политолога Дмитрия Еловского, отечественный балет пережил 1917 и 1991 годы и сегодня продолжает цениться во всем мире, в связи с чем и реакция на российское «Лебединое озеро» во время Олимпийских игр — 2024 в Париже оказалась соответствующая. Об этом сообщил Life.ru.

Он добавил, что на открытии и закрытии Олимпиады наблюдалась вакханалия. Так, пародия на Тайную вечерю и падение Люцифера являются попытками обнулить традиционную культуру и заменить ее новой, выгодной западным элитам псевдокультурой, чтобы через нее контролировать людей.

По мнению эксперта, западные государства и некоторые выходцы из России приложили массу усилий для того, чтобы убить эту систему культуры в России. Так, завистники планировали вытеснить ее своей, не оставив ничего национального, а ситуация с русским балетом во время Олимпиады констатировала провал их попыток.

Ранее сообщалось, что в Красногорске успешно прошла постановка спектакля «Жизель».