Балицкий: ВСУ намеревались устроить экологическую катастрофу в Азовском море

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в своем телеграм-канале сообщил об атаке ВСУ на порт в Бердянске.

Губернатор Балицкий отметил, что для атаки противник выбрал управляемую ракету. Удар был прицельный. ВСУ атаковали одну из емкостей для хранения нефтепродуктов, которая оказалась пустой. В результате было зафиксировано возгорание, очаги которого оперативно ликвидировали. Порт продолжает работать в стандартном режиме. Атака не повлияла на работоспособность предприятия.

Губернатор Балицкий предположил, что ВСУ целенаправленно использовали управляемую ракету для атаки по емкости для хранения нефтепродуктов с целью экологической катастрофы в Азовском море.

«Бессмысленная и циничная атака противника, который ставил своей целью создать экологическую катастрофу в Азовском море», — написал губернатор Балицкий.

Напомним, ранее в акватории Черного моря произошел разлив нефтепродуктов. Волонтеры прикладывают усилия, чтобы противостоять экологической катастрофе. В частности, собирают мазут с берега и складируют для его дальнейшей транспортировке с целью ликвидации.

Ранее сообщалось, что над регионами России и Азовским морем в ночь на 8 января сбили 32 БПЛА. Губернаторы сообщили о последствиях падений обломков беспилотников, запущенных противником.