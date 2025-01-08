В ночь на 8 января ВСУ предпринимали попытки атаковать территорию РФ. В частности, дежурными средствами ПВО были перехвачены и уничтожены 32 БПЛА, сообщил телеграм-канал Минобороны РФ.

В сообщении указано, что беспилотники ВСУ были обезврежены над территориями Саратовской (11 БПЛА), Курской (четыре БПЛА), Ростовской (четыре БПЛА), Белгородской (три беспилотника), Брянской (три беспилотника), Волгоградской (два БПЛА) областями, над Краснодарским краем (один беспилотник) и над акваторией Азовского моря (четыре БПЛА).

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата», — указано в сообщении Минобороны РФ.

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале сообщил, что одно из промышленных предприятий региона пострадало вследствие падения обломков БПЛА. На его территории развернут оперативный штаб.

«На предприятии работают специалисты МЧС, областной службы спасения и другие профильные службы», — сообщил губернатор Бусаргин.

Временно исполняющего обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале сообщил, что противник пытался атаковать три района региона. По его данным, никто не пострадал. Разрушений также зафиксировано не было.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале сообщил, что в регионе повреждены три частных домовладения и легковой автомобиль. Жители области не пострадали. Губернатор Брянской области Александр Богомаз написал, что на месте падений обломков беспилотников работают экстренные службы. Пострадавших среди мирного населения нет.

Ранее газета Handelsblatt сообщила, что Зеленский вводит в заблуждение население Украины о ситуации в районе Курахово.