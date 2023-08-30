«Бальзам для души»: Артист Куклачев рассказал, почему военные СВО приручают животных

Заслуженный артист России Дмитрий Куклачев рассказал, что российские военные обращаются к нему с вопросом, как ухаживать за животными на передовой в зоне СВО, пишет интернет-издание «Абзац».

«Что такое кошка? Кошка – это наш бальзам для души, это то животное, которое чувствует наше состояние независимо от того, какие мы», - отметил дрессировщик кошек, клоун, режиссер, заслуженный артист России Дмитрий Куклачев

Дрессировщик Дмитрий Куклачев рекомендует военным при возможности вывести животное в тыл. Громкие звуки, разрывы снарядов пугают зверей. Артист не удивлен, что военные СВО приручают и ухаживают за животными в зоне спецоперации, где крайне тяжелая обстановка и сложные условия существования. Осознание того, что ты о ком-то заботишься, помогает жить дальше.

«Очень удивительно, сейчас наши ребята, которые находятся на передовой, периодически себе какую-то животину заводят: кошечку подберут, собачку. Вроде бы не до этого, но у них тут кот полка, понимаешь ли, образовался, там пес полка. И они с ними нянчатся, кормят, волонтеры им привозят корм»

Дрессировщик Дмитрий Куклачев отмечает, что бойцы РФ часто приручают животных в зоне СВО. Так и появляются кот или собака полка. Корреспондент обратился с вопросом, возможно ли животных научить выполнять какие-либо поручения в зоне СВО.

Артист Куклачев рассказал, что кота или собаку легко приучить к каким-либо действиям, например, относить что-либо на другие позиции. Но в век, когда есть много различных интерактивных приспособлений, необходимости в этом нет.