Врачи Ступинской больницы спасли мужчину, который получил удар током в 4 000 вольт и впал в кому

Врачи Ступинской больницы спасли мужчину, который получил удар током напряжением 4 000 вольт и впал в кому. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

В учреждение на скорой доставили мужчину после удара током. На момент поступления он был в коме. Пациента сразу перевели в отделение анестезиологии и реанимации.

Медики обследовали пострадавшего и установили, что разряд прошел прямо через головной мозг. Пациента незамедлительно перевели на искусственную вентиляцию легких и начали интенсивную терапию. Особое внимание специалисты уделили динамике маркеров повреждения тканей, показателям свертываемости крови и функции почек, так как удар током может привести к распаду мышечной ткани.

Через сутки мужчина пришел в сознание. Позднее его отключили от аппарата ИВЛ. Когда состояние пациента стабилизировалось, его перевели в профильное отделение.

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