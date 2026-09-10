Князь, мороженщик и фабричные рабочие: как стена в Балашихе превратится в машину времени

Балашиха готовится к четвертому фестивалю креативных индустрий под названием «Энтузиасты». Местом проведения выбрана территория бывшей хлопкопрядильной фабрики, а дата приурочена ко Дню города — 12 сентября. Организаторы решили взглянуть на исторические пространства по-новому: через современное искусство показать их скрытый потенциал. Посетители смогут познакомиться с работами местных художников, среди которых будут и такие, что удивят даже опытных ценителей, сообщил REGIONS.

Улица Крупешина: история в красках

Главным арт-объектом станет мурал на стене фабричного корпуса, выходящей на улицу Крупешина. Участники творческого сообщества «Энтузиасты» давно мечтали расписать эту глухую стену, обращенную к оживленной магистрали. Их замысел наконец воплощается.

Сюжет для граффити придумали во время коллективного обсуждения художников и кураторов лаборатории. Композиция объединяет эпохи: исторические фигуры шагают к фабричной проходной вместе с обычными рабочими. Автор идеи — художница Аля Сланова.

«Персонажи идут среди простых людей, все в одну сторону, на работу — в направлении бывшей фабричной проходной. Композиция построена так, что проходящие мимо люди становятся частью картины», — пояснила Аля.

На полотне можно увидеть основателя предприятия князя Николая Трубецкого. Возле него — управляющий Майкл Лунн, архитектор Александр Вейденбаум и владелец Павел Шелапутин, которые что-то живо обсуждают, склонившись над чертежами. Следом шагает еще один хозяин фабрики — Лонгин Карзинкин, прижимающий к себе рулоны ткани. Замыкает шествие яркая фигура — мороженщик дядя Сережа, давний любимец местной детворы.

Работу над муралом ведет целая команда: художники, граффити-райтеры и участники лаборатории. Самому юному исполнителю всего девять лет. В результате появится 15-метровое полотно. Оно наверняка украсит улицу и войдет в число самых заметных арт-объектов «Фабрики 1830». Посетить все площадки фестиваля можно бесплатно, без ограничений по возрасту.

«Время работы пространства: 12 сентября: с 14:00 до 23:00; 13 сентября: с 14:00 до 19:00», — отмечено в статье.

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Ранее сообщалось, что локацию «Сцена Мейерхольда» откроют в День города Балашихи 12 сентября.