Мейерхольд на пруду: как нейросеть и театральный фестиваль свяжут Балашиху с великим режиссером

Балашихинцы обсуждают необычное видео, разошедшееся по городским пабликам. В мужчине, прогуливающемся вдоль Вишняковского пруда, горожане узнали Всеволода Мейерхольда — реформатора театрального искусства XX века. Вскоре выяснилось: запись сгенерирована нейросетью. Так администрация округа решила привлечь внимание к новой площадке «Сцена Мейерхольда». Ее презентуют 12 сентября, в День города, сообщил REGIONS.

Виртуальный образ и реальная история

Появление цифрового Мейерхольда вызвало шквал комментариев в местных сообществах. Такой ход напомнил жителям о связи режиссера с балашихинской землей и стал анонсом фестиваля искусств к 196-летию округа. Ключевым событием вечера станет перформанс «Доктор Дапертутто». Главную роль сыграет Владимир Кошев. Зрители увидят не только самого Мейерхольда, но и героев его легендарных спектаклей.

Дача в Горенках: место силы

Для Балашихи Мейерхольд — фигура не только мировой величины, но и вполне местная. С 1926 по 1939 год он арендовал дачу в Горенках. Рядом с ним жили супруга — актриса Зинаида Райх — и ее дети от Сергея Есенина: Татьяна и Константин.

Горенки для режиссера были не местом праздного отдыха, а мастерской. Там он ставил спектакли, которые позже вошли в классику отечественной сцены. Среди них — «Ревизор» Гоголя, новаторские «Клоп» и «Баня» Маяковского, а также «Последний решительный» Вишневского. Дом Мейерхольда притягивал цвет творческой интеллигенции. Сюда приезжали Алексей Толстой и Юрий Олеша, Игорь Ильинский и Эраст Гарин, Сергей Прокофьев и Дмитрий Шостакович.

Пространство для театра на воздухе

Новую сцену в Вишняковском лесопарке в администрации округа считают серьезным шагом в развитии культуры Балашихи. Глава города Сергей Юров отметил: фестиваль призван отдать должное великому режиссеру и стать площадкой для смелых идей, где искусство, история и повседневная жизнь горожан соединятся воедино.

В день открытия парк превратится в театр под открытым небом. Посетители увидят живые скульптуры, интерактивные фотозоны и водные инсталляции. В музыкальной части выступят солистка Большого театра Ирина Долженко и солист Карлен Манукян. Завершением станет концерт сборного оркестра под управлением дирижера Арифа Дадашева. Начало в 18:30, вход свободный.

0+

Ранее сообщалось, как Волочкова перевернула представление о Дне города в Люберцах.