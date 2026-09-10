Тепло из химических связей: выпускник из Дубны придумал обогревать удаленные поселки без теплотрасс

Юрий Луговой, окончивший кафедру химии Университета «Дубна», предложил способ обогревать объекты, к которым не подведены центральные теплосети. Его проект получил третье место на всероссийском конкурсе выпускных квалификационных работ «Системное решение» в направлении «Электротехника и теплоэнергетика», сообщил REGIONS.

В основе разработки — термохимический аккумулятор, работающий на смеси гидратов солей. Механизм основан на обратимых реакциях: сначала система накапливает тепловую энергию в химических связях, а потом, когда это необходимо, возвращает ее в виде тепла. Благодаря такому принципу энергию можно хранить долго и без потерь, а расходовать по мере надобности.

Ключевое преимущество технологии — возможность снабжать теплом объекты вдали от магистральных сетей. Среди них — отдаленные поселки, метеостанции, геологические базы, временные стройплощадки. Там, где тянуть теплотрассу дорого или технически невыполнимо, разработка Лугового становится реальной альтернативой.

Одна из главных сложностей подобных систем — склонность солей к агломерации, то есть слипанию. Из-за этого эффективность обычно падает. Луговой сумел обойти проблему: он подобрал такой состав смеси, при котором кристаллы не слипаются, а аккумулятор работает стабильно.

Сейчас автор продолжает исследования в аспирантуре на кафедре химии университета «Дубна». В планах — довести технологию до стадии промышленного внедрения.

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