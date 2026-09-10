«Хоть магазин открывай»: Юрий Кузнецов отметил 80-летие с размахом

Актер рассказал, что праздник прошел в уютном месте на заливе, расположенном неподалеку от дачи актера. Столы накрыли на сто человек, но прийти смогли не все — у кого-то были театральные репетиции, съемки или служба.

«К таким вещам надо относиться с пониманием, я и сам не всегда могу прийти, даже когда очень хочу», — отметил артист.

Праздник получился одновременно по-семейному теплым и масштабным. По словам Юрия Александровича, его дочери Наталья и Саша, а также и внук постарались и устроили ему необычный праздник. Артист признался, что за 80 лет не видел ничего подобного.

Подарков было очень много, и Кузнецов еще не успел их все рассмотреть из-за занятости в театре, но пообещал поблагодарить каждого. Среди подарков особенно выделилась собачка породы помски (мини-хаски).

Цветов было настолько много, что актер с иронией отметил: «Хоть магазин открывай». Вечер завершился огненным шоу, которое стало ярким финалом праздничного дня.

Среди самых узнаваемых работ Кузнецова — роли рецидивиста Корченова в фильме «Колье Шарлотты», полковника Петренко в «Улицах разбитых фонарей», немца Гофмана в балабановском «Брате», Мармеладова в «Преступлении и наказании» и пенсионера Самсонова в сериале «Тетя Марта». Несмотря на солидный возраст, актер продолжает активно работать в театре и сниматься в кино.

Ранее стало известно, как голливудский актер Ричард Гир отпраздновал 77-летие.