«Хоть магазин открывай»: Юрий Кузнецов отметил 80-летие с размахом
MK.RU: актер Юрий Кузнецов накрыл столы на сто человек в честь 80-летия
Фото: [скриншот видео]
Народный артист РФ Юрий Кузнецов 3 сентября отметил 80-летний юбилей, сообщает MK.RU. За годы творческой работы он сыграл почти двести ролей.
Актер рассказал, что праздник прошел в уютном месте на заливе, расположенном неподалеку от дачи актера. Столы накрыли на сто человек, но прийти смогли не все — у кого-то были театральные репетиции, съемки или служба.
«К таким вещам надо относиться с пониманием, я и сам не всегда могу прийти, даже когда очень хочу», — отметил артист.
Праздник получился одновременно по-семейному теплым и масштабным. По словам Юрия Александровича, его дочери Наталья и Саша, а также и внук постарались и устроили ему необычный праздник. Артист признался, что за 80 лет не видел ничего подобного.
Подарков было очень много, и Кузнецов еще не успел их все рассмотреть из-за занятости в театре, но пообещал поблагодарить каждого. Среди подарков особенно выделилась собачка породы помски (мини-хаски).
Цветов было настолько много, что актер с иронией отметил: «Хоть магазин открывай». Вечер завершился огненным шоу, которое стало ярким финалом праздничного дня.
Среди самых узнаваемых работ Кузнецова — роли рецидивиста Корченова в фильме «Колье Шарлотты», полковника Петренко в «Улицах разбитых фонарей», немца Гофмана в балабановском «Брате», Мармеладова в «Преступлении и наказании» и пенсионера Самсонова в сериале «Тетя Марта». Несмотря на солидный возраст, актер продолжает активно работать в театре и сниматься в кино.
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