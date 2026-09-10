«История страны зависит от нас»: Герой России Елена Серова напомнила о старте голосования 18 сентября

С 18 по 20 сентября 2026 года избирателям предстоит выбрать депутатов Государственной Думы Федерального Собрания РФ девятого созыва, обновить состав Московской областной Думы, а в ряде муниципалитетов — сформировать новые органы местного самоуправления.

О важности личного участия каждого в судьбе государства интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала летчик-космонавт РФ, Герой России, советник губернатора Московской области в ранге министра Елена Серова. Она подчеркнула, что ближайшие дни определят вектор развития страны на годы вперед.

«Совсем скоро в жизни России произойдет очень значимое событие. Нам с вами нужно будет сделать выбор, от которого, в прямом смысле, будет зависеть то, в каком направлении будет развиваться история нашей страны и нашего народа, какое будущее будет у наших с вами детей, в каком государстве они будут жить», — отметила Елена Серова.

Голосование для нее не просто гражданский долг, а возможность поддержать тех, кто готов работать ради стабильности и развития. По словам собеседницы издания, ее близкое окружение уже определилось с решением.

«Все мои друзья и близкие уже готовы сделать свой выбор и проголосовать за кандидатов, готовых посвятить себя служению Родине и своему народу. Важно, чтобы каждый гражданин нашей России сделал свой выбор в эти дни ради надежного, стабильного, мирного и уверенного будущего России и наших детей», — подчеркнула советник губернатора Подмосковья.

Избирательные участки в Подмосковье будут открыты три дня подряд — 18, 19 и 20 сентября — с 8:00 до 20:00. Найти свой избирательный участок можно на официальном сайте ЦИК России в разделе «Найди свой избирательный участок» или через портал «Госуслуги» в разделе «Мои выборы».

Для тех, кто ценит время и современные технологии, на территории Московской области будет доступна система дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Подать заявление на участие в онлайн-голосовании можно через портал «Госуслуги» до 14 сентября, а проголосовать — в один из трех дней проведения выборов.

Сведения о кандидатах можно посмотреть на официальном сайте Центральной избирательной комиссии РФ.

Ранее сообщалось, что фермер из Звенигорода Любовь Погончикова объяснила, от чего зависит повседневная жизнь малого и среднего бизнеса и почему голос каждого важен на выборах.