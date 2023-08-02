Банда из семи человек держала в страхе Омск: Суд вынес приговор
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В Омском областном суде признали решение Кировского районного суда законным. Согласно данному решению к ответственности привлекли банду из семерых молодых людей, некоторые из которых были несовершеннолетние на момент совершения разбоя. Практически на протяжении полутора лет они грабили, поджигали дачи, угоняли авто, сообщает gorod55.ru.
Следствие установило, что в период с 2020 года по 2021 группировка совершила ряд правонарушений. Они грабили людей и организовывали кражи в квартирах. Несколько дачных участков были полностью уничтожены огнем из-за того, что их подожгли молодые люди. Зафиксированы случаи угона автомобилей. На момент, когда парни совершали противоправные действия, некоторым из них еще не было 18-ти лет.
В Омском областном суде ознакомились с материалами дел. Доказательства вины собраны в полной мере, поэтому решение Кировского районного суда оставили неизменным. Два человека из банды будет находиться в воспитательной колонии, остальные – отбывать наказание в колонии общего режима. В зависимости от степени вины каждому установлено время отбывание наказания (в среднем от двух до четырех лет).
Проблема преступной деятельности подростков как никогда актуальная в регионе. Весной 2023 года прокурор Омска Павел Попов отметил рост преступности практически в два раза (93,6%) по сравнению с прошлым годом.