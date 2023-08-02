Банда из семи человек держала в страхе Омск: Суд вынес приговор

В Омском областном суде признали решение Кировского районного суда законным. Согласно данному решению к ответственности привлекли банду из семерых молодых людей, некоторые из которых были несовершеннолетние на момент совершения разбоя. Практически на протяжении полутора лет они грабили, поджигали дачи, угоняли авто, сообщает gorod55.ru .

Следствие установило, что в период с 2020 года по 2021 группировка совершила ряд правонарушений. Они грабили людей и организовывали кражи в квартирах. Несколько дачных участков были полностью уничтожены огнем из-за того, что их подожгли молодые люди. Зафиксированы случаи угона автомобилей. На момент, когда парни совершали противоправные действия, некоторым из них еще не было 18-ти лет.

В Омском областном суде ознакомились с материалами дел. Доказательства вины собраны в полной мере, поэтому решение Кировского районного суда оставили неизменным. Два человека из банды будет находиться в воспитательной колонии, остальные – отбывать наказание в колонии общего режима. В зависимости от степени вины каждому установлено время отбывание наказания (в среднем от двух до четырех лет).

Проблема преступной деятельности подростков как никогда актуальная в регионе. Весной 2023 года прокурор Омска Павел Попов отметил рост преступности практически в два раза (93,6%) по сравнению с прошлым годом.