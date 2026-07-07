Джада Пинкетт и Уилл Смит снова начали жить вместе

Актриса Джада Пинкетт Смит вновь сошлась с Уиллом Смитом, сообщает People. Она даже переехала к нему два года назад.

По данным инсайдеров, пара провела День независимости США вместе в Филадельфии. Утверждается, что супруги продолжают любить друг друга и находятся в гармоничных отношениях.

В 2025 года появлялись противоречивые сообщения о том, что Уилл и Джада живут в отдельных домах. Тогда говорилось, что они ведут самостоятельную жизнь, но сохраняют отношения. Однако это расходилось с заявлением Джады, сделанным в октябре 2023 года. Тогда она призналась, что они с Уиллом живут раздельно уже семь лет.

Переломным моментом для пары стал инцидент на церемонии «Оскар» в 2022 году. Тогда Уилл ударил комика Криса Рока, который пошутил над прической Джады. Позже актриса заявила, что именно в тот момент она осознала, что никогда не оставит мужа. Этот случай изменил их отношения, и они начали путь к воссоединению.

В последние месяцы супруги все чаще появляются вместе на публике. В сентябре 2025 года их заметили в одном из ресторанов Малибу. Позже они посетили Неделю моды в Париже, чтобы поддержать своего сына Джейдена, который выступал на одном из показов. Теперь, по словам источников, пара живет под одной крышей и наслаждается семейной жизнью.

Уилл и Джада поженились в декабре 1997 года. У них двое общих детей: 27-летний Джейден и 25-летняя Уиллоу. Также у Уилла есть 33-летний сын Трей от первого брака.

Ранее сообщалось, что актриса Памела Андерсон воссоединилась с бывшим мужем на свадьбе общего сына.