Строительство термального комплекса с семью бассейнами стартовало в Подольске. Об этом сообщает Главное управление государственного строительного надзора Московской области.

Сейчас на площадке ведутся подготовительные работы. Площадь многофункционального комплекса составит около 12 тыс. кв. м. В его состав войдут семейный физкультурно-оздоровительный центр, детский развлекательный центр, предприятия общественного питания и SPA-пространства, парковка.

В комплексе обустроят семь бассейнов и термальных зон, в том числе открытый бассейн, который будет действовать круглый год, а также 16 видов саун и бань.

Комплекс рассчитан на 1 тыс. посетителей в сутки. Завершить его строительство планируется в марте 2027 года. С его вводом в округе появится свыше 160 рабочих мест.

Ранее сообщалось, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил работу стадиона «Торпедо» в Орехово-Зуеве после капитального ремонта.