Симоньян рассказала о забавном случае, произошедшим с ней и Песковым в Китае

Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян поделилась забавной историей из одной из своих поездок в Китай, передает «Лента.ру».

В интервью китайскому порталу «Гуаньча» она рассказала, как 12 лет назад вместе с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым искала жареную саранчу. Это случилось во время официального визита Владимира Путина в Китай.

После того как все официальные мероприятия завершились, Симоньян и Песков отправились на ночные поиски экзотического угощения, и им это удалось.

«И мы ее нашли в каком-то квартале, в очень простом кафе», — рассказала Маргарита.

Журналистка отметила, что им подали огромную тарелку с жареными насекомыми и они съели ее полностью. Симоньян добавила, что очень любит китайскую кухню.

Ранее главред RT Маргарита Симоньян пришла в ужас из-за приговора ее киллерам.