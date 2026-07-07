Симоньян рассказала о забавном случае, произошедшим с ней и Песковым в Китае
lenta.ru: Симоньян вспомнила, как искала жареную саранчу в Китае с Песковым
Фото: [соцсети]
Главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян поделилась забавной историей из одной из своих поездок в Китай, передает «Лента.ру».
В интервью китайскому порталу «Гуаньча» она рассказала, как 12 лет назад вместе с пресс-секретарем президента России Дмитрием Песковым искала жареную саранчу. Это случилось во время официального визита Владимира Путина в Китай.
После того как все официальные мероприятия завершились, Симоньян и Песков отправились на ночные поиски экзотического угощения, и им это удалось.
«И мы ее нашли в каком-то квартале, в очень простом кафе», — рассказала Маргарита.
Журналистка отметила, что им подали огромную тарелку с жареными насекомыми и они съели ее полностью. Симоньян добавила, что очень любит китайскую кухню.
Ранее главред RT Маргарита Симоньян пришла в ужас из-за приговора ее киллерам.