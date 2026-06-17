Баня после еды или натощак: эксперт объяснила, как париться без вреда для здоровья
Здоровье Mail: эксперт Гаврилова не советует ходить в баню после еды и голодным
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Юлия Габбасова]
Ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Алина Гаврилова рассказала Здоровью Mail о рационе питания в день, когда человек планирует посетить баню.
С медицинской точки зрения, как отметила врач, обе крайности — поход в баню сразу после плотной еды или на голодный желудок — одинаково вредны. Не рекомендуется посещать парную ни сытым, ни голодным, уставшим или обезвоженным.
После обильного обеда организм занимается перевариванием пищи: кровь активнее приливает к желудку и кишечнику, обеспечивая нормальное пищеварение, отметила специалист. В бане же перед организмом стоит иная задача — отдавать излишки тепла. Для этого поверхностные сосуды расширяются, кровоток перераспределяется к кожным покровам, усиливается потоотделение, пояснила специалист.
Таким образом, возникает конфликт между потребностями пищеварительной системы и системы терморегуляции. Именно поэтому после плотной еды в парной нередко появляются неприятные симптомы: тошнота, ощущение тяжести в животе, слабость, головокружение и учащенное сердцебиение. Особенно опасны в этом смысле жирные и мясные блюда, переедание и алкоголь, предупредила Гаврилова.
Однако отправляться в парную на пустой желудок — тоже неверное решение, предупредила эксперт. Воздействие высокой температуры, активное потоотделение, расширение сосудов и естественное снижение артериального давления способны спровоцировать резкую слабость, потемнение в глазах, дрожь, тошноту и даже состояние, близкое к обмороку.
В группу повышенного риска, по словам специалиста, входят люди с пониженным давлением, сахарным диабетом, анемией, а также пожилые пациенты и те, кто давно не восполнял запасы жидкости в организме.
«Идеальный вариант — легкая еда за 1,5–2 часа до бани. Не застолье, а нормальный прием пищи: каша, рыба, овощи, суп, творог, омлет, фрукты», — Здоровью Mail рассказала ассистент кафедры поликлинической терапии ИКМ Пироговского университета Гаврилова Алина.
Ранее сообщалось, что врач Гаврилова назвала лучший безалкогольный напиток для бани.