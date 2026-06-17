Сладкая газировка и квас в бане: врач предупредила о рисках для желудка и жажды

Несмотря на многообразие вариантов, самым оптимальным напитком для посещения парной, по мнению эксперта, остается обычная питьевая вода. В процессе парения организм активно теряет влагу вместе с потом, а вместе с ней — и жизненно важные электролиты. Именно вода, по словам специалиста, позволяет наиболее мягко восполнить эту потерю и восстановить баланс.

Выбираем напиток для бани:

Вода — обычная или слабоминерализованная, предпочтительно без газа. Это самый удачный выбор, подчеркнула специалист.

Вода с лимоном — подойдет в том случае, если пить простую воду не очень приятно. Лимон не придает напитку лечебных свойств, но улучшает вкусовые качества, благодаря чему человек выпивает больше жидкости.

«А вот с пивом сложнее. Баня, друзья и пиво — довольно опасный стереотип. Алкоголь расширяет сосуды, может снижать давление, ухудшает контроль за самочувствием, усиливает риск обезвоживания и перегрева. Человек под влиянием алкоголя хуже чувствует момент, когда пора выйти из парной. К тому же это повышает риск нарушений ритма сердца, особенно у людей с предрасположенностью к аритмиям», — рассказала эксперт.

Морс — тоже допустимый вариант, при условии, что он не слишком сладкий и не напоминает сироп. Такой напиток обеспечивает организм влагой, приятен на вкус и дает небольшое количество углеводов.

Некрепкий травяной чай — можно употреблять, особенно после завершения банных процедур, но не обжигающе горячим и не в больших объемах.

Газировка — не самый лучший выбор для бани. Сладкие газированные напитки содержат избыток сахара, способны лишь усилить жажду, а также спровоцировать вздутие, отрыжку и неприятные ощущения в области желудка. В парной пищеварительной системе и без того приходится непросто, поскольку основные ресурсы организма направлены на терморегуляцию, пояснила Гаврилова.

Квас занимает промежуточную позицию. Как основной напиток он уступает воде и морсу, поскольку в его составе могут присутствовать сахар, углекислый газ и небольшое количество алкоголя.

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