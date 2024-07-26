Барак и Мишель Обама поддержали кандидатуру Харрис на пост президента США

На YouTube-канале вице-президента США Камалы Харрис размещена видеозапись телефонного разговора, в ходе которого супруги Обама в телефонном режиме поддержали ее в намерении баллотироваться в президенты США.

«Мишель и я не можем не гордиться тем, что поддерживаем тебя и сделаем все возможное, чтобы провести тебя через эти выборы и в Овальный кабинет», — отметил Обама.

Видео также опубликовано в социальных сетях Обамы. Экс-президент США Барак Обама признался, что гордится тем, что поддерживает Харрис. Подобные чувства испытывает и его супруга Мишель. Сама Мишель заявила, что гордится новым кандидатом от Демократической партии. Она уверена, что президентские выборы в нынешнем году войдут в историю США.

В своей соцсети Мишель отметила также, что Харрис имеет уникальную способность — нести надежду людям. Она обладает прекрасным чувством юмора и никогда не теряет позитивного настроя. Супруг Мишель также опубликовал пост. Он уверен, что в сложное для страны время особенно важно не ошибиться с ее лидером. Барак Обама не сомневается, что из Харрис получится превосходный президент.

Камала Харрис поблагодарила семью Обама за поддержку. Американские СМИ были уверены, что Обама не поддержит кандидатуру Харрис.

Ранее политолог Шариков рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» главную причину отказа Байдена от президентской гонки.