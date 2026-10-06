Бархатный сезон, дайвинг и вегетарианские фестивали: куда ехать в октябре

Октябрьский отдых у россиян по-прежнему связан прежде всего с морем: в заявках турагентств лидируют Турция, Египет, Таиланд, Китай и Вьетнам. Эксперты рассказали, куда ехать в середине осени и сколько стоят туры, сообщил rosbalt.ru.

В Турции в первой половине октября еще сохраняется бархатный сезон. На Анталийском побережье днем около +24…+28 градусов, море остается пригодным для купания. Во второй половине месяца погода становится менее стабильной, поэтому при позднем заезде лучше выбирать отели с подогреваемыми бассейнами и развитой инфраструктурой.

«Однако любителям Эгейского побережья также еще можно рассчитывать на возможность позагорать и даже поплавать. Например, в Бодруме днем такая возможность у туристов есть как минимум до середины месяца. Конечно, заход в воду может быть не столь комфортным, а вечером понадобится накинуть ветровку. Важно отметить, цены в этом достаточно дорогом регионе осенью снижаются. Впрочем, любителей посещать бутики в марине Ялыкавак придется разочаровать: подавляющее большинство уже закрыто», — пояснила в комментарии «Росбалту» турагент Мария Серова.

А вот Египет в середине осени в полной мере подходит для любителей купания. На курортах Красного моря воздух прогревается примерно до +34 градусов, вода — до +28. Богатый подводный мир притягивает любителей дайвинга и подводной охоты. Кроме того, Египет славится своими достопримечательностями: пирамидой Хеопса, Карнакским храмовым комплексом, Колоссами Мемнона, храмом царицы Хатшепсут, аллеей сфинксов, Долиной царей и алебастровой фабрикой. Поскольку жара спадает, ездить на экскурсии становится комфортнее.

«Бархатный сезон — идеальный период для путешествия в Египет. Жара спадает, а море еще долго остается теплым. Воздух в начале осени прогревается до +34 °C, а вода — до +28 °C. Богатый подводный мир Красного моря притягивает любителей дайвинга, ценителей подводной охоты и так далее. Курорты Египта идеально подойдут как для семейных туристов, так и для одиночных путешественников и любителей активного отдыха», — сообщили «Росбалту» в пресс-службе туристической экосистемы «Слетать.ру».

Если задача — потратить минимум, в первую очередь стоит рассматривать Россию. Средний чек по внутренним направлениям составляет ₽94 800. И хотя в октябре российские курорты уже не гарантируют стабильный пляжный сезон, они прекрасно подходят для коротких поездок, санаторного отдыха, экскурсий и природных маршрутов.

На юге страны в начале месяца еще могут сохраняться теплые дни, однако море быстро остывает, а погода становится переменчивой. Поэтому поездку в Сочи или другие города Черноморского побережья лучше планировать как отдых с долгими прогулками, позволяющими насладиться целебным воздухом и полюбоваться уникальной природой, а также экскурсиями и гастрономической программой.

«Октябрь в Крыму идеально подходит для прогулок по Солнечной тропе, подъема на Ай-Петри и мистическую Демерджи, а также для визитов в Воронцовский и Массандровский дворцы. Главным же событием южной осени становится знаменитый Бал хризантем в Никитском ботаническом саду. В этом году он стартует после 20 октября. Пустеющие пляжи Ялты и Алушты открывают фантастические виды для фотосессий, а ведущие отели полуострова предлагают в этот период хорошие скидки», — отмечает М

Для тех, кто ищет недорогой южный отдых за пределами России с минимумом таможенных формальностей, простой логистикой и отсутствием языковых барьеров, подойдет Абхазия. При этом важно учитывать сезонность: часть заведений и туристических объектов может работать по сокращенному графику.

«Море в первой половине месяца еще сохраняет приятную для купания температуру, а пустеющие галечные пляжи Гагры и Пицунды позволяют насладиться тишиной. Горы окрашиваются в невероятные багряно-золотые оттенки, делая поездки к озеру Рица или в Новый Афон фантастически фотогеничными. Кроме того, октябрь — это разгар сбора местного урожая: рынки завалены свежим инжиром, хурмой, виноградом и гранатами, а цены на проживание в отелях падают до минимума, что позволяет организовать насыщенный, размеренный и бюджетный отдых», — пояснила эксперт.

Одним из востребованных направлений для октябрьского отдыха остается Таиланд. К середине осени здесь еще только заканчивается период дождей. При этом вода и воздух прогреваются до +32 °C, а солнце становится мягче, чем в зимний сезон. Главный плюс месяца — выгодные цены на премиальные отели и перелеты, а также возможность свободно посещать экскурсии и знаменитые вегетарианские фестивали без очередей и суеты.

«Октябрь в Таиланде — это идеальное „окно возможностей“ для экономных путешественников и тех, кто хочет застать экзотическую страну без толп туристов. Хотя кратковременные тропические ливни еще случаются, чаще они идут по вечерам или ночью, не мешая отдыху, а природа после сезона дождей выглядит невероятно сочной и цветущей. Море остается очень теплым — около +27…+29 °C, а на Пхукете и в Паттайе ветер утихает, открывая возможности для комфортного купания», — отметила Мария Серова.

Октябрь во Вьетнаме — это уникальное межсезонье, способное подарить как максимальную экономию, так и безупречный пляжный отдых, если правильно выбрать курорт. Пока центр страны заливают муссонные дожди, на южном острове Фукуок и на севере (в Ханое и бухте Халонг) стартует идеальный сухой сезон с комфортными +30 °C и ласковым, прозрачным морем (+28 °C). Это лучшее время для экскурсий по изумрудным рисовым террасам Сапы, круизов среди карстовых скал Халонга и уединенного пляжного релакса без летнего ажиотажа. Главный козырь октября — привлекательные цены на отели премиум-класса и авиабилеты, а также изобилие свежих экзотических фруктов.

«Во Вьетнаме сухой сезон начинается только в ноябре. Это идеально подходит для пляжного отдыха и дайвинга, но билеты и само пребывание обойдутся дороже», — сообщил кандидат экономических наук, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при Правительстве РФ Евгений Сумароков.

Еще один вариант для насыщенного отдыха — поездка в продолжающий набирать популярность Китай. Страна привлекает контрастом между древней азиатской культурой и футуристическими мегаполисами. В рамках одной поездки можно увидеть тысячелетние памятники — Великую Китайскую стену или Запретный город в Пекине — и затем переместиться к ультрасовременным небоскребам Шанхая.

«Китай — круглогодичное направление с широкими возможностями для разнообразного отдыха: как экскурсионного, так и пляжного или комбинированного. И сейчас туристы все чаще выбирают маршруты, позволяющие за одну поездку увидеть разные части страны и острова, совместить различные активности — море, городские прогулки, покупки, национальную кухню и экскурсии», — отметили в «Слетать.ру».

Однако в октябре туристы чаще стремятся совместить пляжный отдых с городской программой. Для этого отлично подходит Хайнань: несколько дней можно провести в Санье, а затем отправиться в Хайкоу за покупками и экскурсиями. Возможность приобрести технику и товары известных брендов по выгодным ценам благодаря системе беспошлинной торговли, действующей в связи с особым статусом провинции, становится дополнительным бонусом для отдыхающих.

Интересный опыт зарубежного отдыха можно получить, отправившись в Марокко или Султанат Оман. Днем стоит хорошая погода (+24…+28), ночью в пустыне и горах прохладно. Октябрь позволяет без палящего солнца исследовать колоритные медины Марракеша и Феса, сделать атмосферные фото в сине-голубом Шефшауэне и отправиться на джип-сафари в пустыню Сахара с ночевкой в комфортабельных глэмпингах под звездным небом. На побережье Атлантического океана в Агадире еще можно застать приятные солнечные дни для пляжного релакса, а активизирующиеся океанские волны в Тагазуте привлекают сюда серферов со всего мира. Стоимость пакетных туров в Марокко стартует от ₽131–135 тыс. на человека.

«Марокко идеально подходит для коротких поездок. Октябрь — это непиковый месяц для большинства направлений, а значит, меньше туристов, ниже цены и более спокойная атмосфера, особенно по сравнению с рождественским и майским ажиотажем», — сообщил Евгений Сумароков.

Интересным направлением для октябрьских путешествий также является Оман. Между Россией и этой страной действует соглашение о взаимной отмене виз для краткосрочных поездок: находиться там без визы российские туристы могут до 30 дней за один визит. Поселиться на восемь ночей в пятизвездочном отеле можно от ₽167,8 тыс. на человека. Лучшим местом для пляжного отдыха считается Маскат и его окрестности (кстати, температура воды в Оманском заливе в октябре практически равна температуре воздуха — +30, что создает так любимый многими туристами эффект «парного молока»).

Ранее сообщалось, что китайцы специально приехали в Суйфэньхэ пробовать в ресторане русский борщ, шашлыки и салаты.