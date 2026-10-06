Российскому корреспонденту довелось наблюдать в Поднебесной неординарную сцену. Гости из южного мегаполиса приехали в провинцию родной страны — и сделали это с особой миссией, сообщил vostokmedia.com.

По информации издания, Суйфэньхэ, или, как его ласково называют местные и российские туристы, «Сунька», давно стал точкой притяжения для жителей Приморья. Здесь привыкли к русской речи, вывескам на кириллице и меню, адаптированным под гостей с Дальнего Востока. Но на этот раз корреспондент «Восток-Медиа», оказавшись в одном из туристических ресторанов города, встретила гостей, которых редко можно увидеть за трапезой здесь, — самих китайцев.

На столе дымился борщ, красовались шашлыки на деревянной доске и несколько майонезных салатов — классический набор «русского туриста». Рядом с тарелками стояли маленькие флаги России и Китая. Молодые люди с интересом фотографировали еду, пробовали каждое блюдо и оживленно беседовали, видимо, обсуждая атмосферу, царящую в заведении.

Корреспондент не удержалась и завела разговор с ними, чтобы разузнать, как часто они приходят в туристический район города. Оказалось, что компания приехала в Суйфэньхэ из далекого Гуанчжоу — города на юге Китая, где о русской кухне знают разве что понаслышке. Они приехали в «Суньку», чтобы попробовать экзотическую еду из России.

Молодые люди не пожалели, что выбрали именно этот ресторан. Ведь место считается одним из самых популярных среди русскоговорящих путешественников. Стены увешаны старыми купюрами, на полках — матрешки, а качество блюд превосходит все ожидания.

По мнению журналиста издания, подобный случай — яркое свидетельство того, как меняются туристические потоки и восприятие приграничных территорий КНР. Если раньше россияне ехали в Китай за экзотикой и шопингом, то теперь и сами китайцы видят в приграничье уникальную возможность прикоснуться, не покидая пределов Поднебесной, к неизведанному — русской культуре. И, судя по довольным лицам гостей из Гуанчжоу, такой «культурный обмен» удался на славу.

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