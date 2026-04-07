Бархатцы в Подмосковье: от посева до цветения — как рассчитать сроки для высокорослых, средних и карликовых сортов

Бархатцы входят в число самых востребованных цветов у владельцев дачных участков. Они нетребовательны к уходу, радуют обильным цветением с начала лета и до первых осенних заморозков, отпугивают насекомых-вредителей и способны украсить любую территорию. Однако чтобы вырастить здоровую рассаду, которая зацветет достаточно рано, нужно правильно рассчитать время посева. Если посеять слишком рано, сеянцы вытянутся и ослабнут. Если запоздать — цветение сместится на вторую половину лета. Какие факторы влияют на выбор даты посева бархатцев на рассаду в 2026 году, REGIONS рассказала специалист садово-паркового хозяйства подмосковного предприятия Марина Платонова.

По словам специалиста, время посева определяется сразу несколькими параметрами. В первую очередь — сортовой группой: высокорослые, среднерослые или низкорослые бархатцы требуют разного подхода. Также имеют значение место будущей высадки — в открытый грунт или в балконные ящики. И даже погодные условия конкретного года влияют на выбор даты.

«Бархатцы теплолюбивы, и главная опасность для них — возвратные заморозки. Даже небольшой минус может погубить молодые растения. Поэтому при определении сроков посева мы всегда отталкиваемся от даты, когда минует угроза заморозков. Для Подмосковья это обычно конец мая — начало июня», — поясняет Марина Платонова.

Специалист обращает внимание: правильно подобранный срок посева позволяет вырастить приземистую, крепкую рассаду, которая без проблем укореняется на грядке и зацветает уже через полтора-два месяца после появления всходов.

Фото: [ REGIONS/Наталья Надточая ]

Специалист предлагает примерные временные ориентиры для Подмосковья, которые можно использовать в качестве основы при расчетах.

Высокорослые разновидности («Гавайи», «Лимонный гигант», «Гелиос») рекомендуется сеять в период с 10 по 25 марта. К моменту пересадки в открытый грунт рассада должна достичь возраста 60–70 дней. На постоянное место растения высаживают после 25 мая.

Среднерослые сорта («Золотой шар», «Килиманджаро», «Мандарин») сеют с 20 марта по 5 апреля. Оптимальный возраст сеянцев перед высадкой — 50–60 дней. В открытый грунт их переносят в конце мая или начале июня.

Низкорослые и карликовые формы («Бонанза», «Кармен», «Петит Голд») высевают с 1 по 20 апреля. Возраст рассады к моменту пересадки — 40–50 дней. Высаживают такие растения в начале июня.

Сорта, предназначенные для выращивания в балконных ящиках и контейнерах, можно сеять в конце марта — начале апреля. Их допустимо высаживать в емкости раньше, используя укрытие.

«В 2026 году, по долгосрочным прогнозам, весна ожидается умеренно теплая, но с вероятностью возвратных холодов в конце мая. Поэтому я советую не торопиться с высадкой в открытый грунт до первых чисел июня. А для раннего цветения высокорослых сортов лучше использовать временные укрытия или высаживать их в теплицу», — рекомендует Марина Платонова.

В Подмосковье, по мнению эксперта, лучшее время для высадки рассады бархатцев в открытый грунт — с 25 мая по 10 июня. К этому периоду сеянцы должны обзавестись 5–7 настоящими листьями, иметь аккуратную, не вытянутую форму и, возможно, даже первые бутоны.

