В Нигерии политик-карлик с лицом восьмилетнего ребенка снялся с выборов

В Нигерии разгорелся политический скандал. Известный в стране деятель, который из-за низкого роста позиционировал себя как политик-карлик, на самом деле оказался несовершеннолетним. В результате он был вынужден снять свою кандидатуру с выборов в местный парламент, сообщает издание Daily Star .

Речь идет о Махмуде Садисе Бубе. Он привлек к себе внимание всей страны благодаря внешности, напоминавшей восьмилетнего ребенка. Сам Буба уверял общественность, что является взрослым человеком в возрасте 30 лет, а его необычный внешний вид и маленький рост объясняются заболеванием карликовостью. Политик выдвигал свою кандидатуру в Национальную ассамблею Нигерии, представляя партию «Всеобщий прогрессивный конгресс». В своих выступлениях он не раз подчеркивал, что нисколько не стесняется своих физиологических особенностей. По словам Бубы, он гордится тем, что создан именно таким. «Дело не во мне, дело в людях. Люди призвали меня служить им, и я буду служить», — заявил он в одном из предвыборных обращений.

Однако вскоре в интернете появилась информация, поставившая крест на его политической карьере. Некий гражданин, назвавшийся старшим братом Бубы, обнародовал фотографию его паспорта. Согласно документу, дата рождения политика — 27 августа 2010 года. Кроме того, бывший учитель Бубы подтвердил, что его ученик на самом деле еще подросток. В результате молодой человек добровольно снял свою кандидатуру с выборов. В официальном заявлении он не стал признаваться в фальсификации документов, а причиной своего решения назвал указание руководства партии.

