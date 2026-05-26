«Деньги из воздуха». Семья с ипотекой может получить от государства более 1,3 млн рублей

Приобретая недвижимость с использованием ипотечного кредитования, российская семья может претендовать на возврат из бюджета суммы, превышающей 1 миллион рублей. Для этого достаточно направить заявление на получение имущественного налогового вычета. Такой информацией с изданием «Лента.ру» поделилась руководитель отдела ипотечного кредитования ГК «Гранель» Наталья Газетдинова.

Как пояснила специалист, при базовой ставке налога на доходы физических лиц в 13% гражданин РФ вправе вернуть средства в размере до 260 тысяч рублей за саму купленную квартиру (или дом), а также дополнительно до 390 тысяч рублей — за проценты, уже уплаченные банку по ипотеке. В ситуации, когда жилье оформляют в совместную собственность двое супругов, оба имеющих официальный доход, итоговая сумма возврата может составить до 1,3 миллиона рублей. Отмечается, что размер выплаты увеличивается при более высокой ставке НДФЛ.

Газетдинова обратила внимание, что деньги перечисляют не единовременно. Получение вычета часто распределяется на несколько налоговых периодов.

«Фактически это уже ваши деньги, которые были удержаны государством в виде НДФЛ. Но люди могут годами не подавать документы просто потому, что считают процедуру сложной или незначительной по сумме. Хотя сейчас значительная часть вычетов оформляется онлайн через упрощенный порядок», — отметила эксперт.

