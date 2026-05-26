В России усилили контроль за IP-адресами пользователей

Роскомнадзор активизировал работу с операторами, которые не исполняют предписание о предоставлении данных. Штраф составляет до одного миллиона рублей. Представители малого бизнеса вынуждены увеличивать штат сотрудников, сообщают «Известия» .

По состоянию на 21 мая меры ответственности применены в отношении 85 организаций. Уведомления о необходимости соблюдения закона направлены 1359 операторам связи. В пресс-службе Роскомнадзора уточнили, что запрашиваемая информация используется для защиты от компьютерных атак. Как отмечают отраслевые аналитики, анализ IP-адресов помогает не только блокировать DDoS-атаки, но и фиксировать работу систем обхода блокировок (VPN), в особенности при использовании протокола IPv6, который поддерживается коммерческими сервисами.

Штраф за первое нарушение составляет до 500 тысяч рублей, за повторное — до одного миллиона рублей. Соблюдение требований закона приводит к повышению операционных расходов. Провайдеры заявляют, что для выполнения предписаний приходится либо принимать в штаб до 20 новых специалистов, либо приобретать дорогостоящее программное обеспечение для автоматизации.

Особую сложность вызывает требование уведомлять об изменении сетевого адреса в течение одного часа с привязкой к конкретному муниципальному образованию, тогда как IP-адреса не обладают жесткой географической привязкой. Участники рынка выражают опасения, что дополнительные издержки будут заложены в абонентскую плату, а централизованный сбор больших объемов информации создаст новые уязвимости в инфраструктуре.

