Телефон пугает до тахикардии? Кардиолог рассказал, когда обращаться в больницу

Внезапные сигналы на экране мобильного телефона способны спровоцировать у человека стресс и ускорение сердцебиения. Об этом в беседе с изданием NEWS.ru сообщила заведующая кардиологическим отделением Химкинской клинической больницы Наталия Минасян.

Дело в том, что резкий звук человеческий мозг интерпретирует как сигнал угрозы, что запускает эволюционный механизм самосохранения. В ответ на подобный раздражитель выделяются адреналин и норадреналин — это приводит к мобилизации систем организма и росту частоты пульса, подготавливая человека к реакции «бей или беги».

Для здорового сердца подобное состояние угрозы не несет и проходит бесследно спустя несколько минут после того, как мозг зафиксирует отсутствие реальной опасности.

Специалист отметила: поводом записаться на прием к кардиологу становятся болевые ощущения в грудной клетке, одышка, чувство головокружения либо длительное сохранение перечисленных симптомов в спокойном состоянии, без физической нагрузки. Если учащенное сердцебиение возникает не только из-за испуга, но и при отсутствии внешних триггеров, это может указывать на наличие нарушений в работе организма.

